Мужчина ударил 11-летнего сына знакомой об зеркало из-за неверного ответа

Россиянка пожаловалась на знакомого своей дочери, который избил ее 11-летнего внука и домогался до 15-летней внучки. По словам 63-летней женщины, мужчина ударил мальчика головой об зеркало. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Любовь Николаевна рассказала журналистам, что мать детей частенько выпивает, а их родной отец умер семь лет назад. Еще в 2018 году пенсионерка смогла оформить над внуком временную опеку. А после этого пыталась лишить мать мальчика родительских прав в суде.

«Но суд не удовлетворил мой иск. Как мне сказала моя судья, я подала его не вовремя», – объяснила бабушка мальчика.

Пенсионерка рассказала, что в 2019 году ее дочь познакомилась с мужчиной, а потом переехала к нему в Тамань. После этого пара изъявила желание забрать детей, но бабушка отдала ребенка только через год. Она надеялась, что все будет хорошо.

Но в 2021 году мужчина напал на мальчика и ударил его головой об зеркало. По данным канала, это случилось из-за ответа, который показался ему неправильным. Пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга. Также приятель матери домогался до его 15-летней сестры. Сразу после этого молодая девушка переехала жить к подруге.

Бабушка жалуется, что уже несколько лет не может забрать внука к себе. Органы опеки отказали ей даже после госпитализации ребенка.

«Позиция у опеки была такая: мне сказали, раз полиция им ничего не сообщила, значит, случай несерьезный и заниматься они этим не будут», – поделилась пенсионерка.

Женщина продолжает собирать необходимые документы и надеется, что мальчик в итоге будет жить с ней.

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