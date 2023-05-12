Мужчина убил жену шлемом и 16 лет прятался в храме: будут судить

В Таиланде мужчину будут судить за убийство жены шлемом, которое он совершил 16 лет назад. Злоумышленника нашли в храме. Об этом сообщает издание The Thaiger.

63-летнего жителя Таиланда по имени Адирек все-таки нашли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина скрывался в храме. Он совершил преступление в 2007 году. В один день он вместе с женой поехал на мотоцикле в гости к теще, но до матери жены так и не доехали. По пути Адирек убил шлемом свою супругу. Мужчина бросил труп на дороге и скрылся с места преступления.

Суд провинции Пхитсанулок после расследования выдал ордер на арест преступника, но найти убийцу не удавалось в течение почти 16 лет.

В текущем году полицейские узнали, что преступник скрывается в храме в провинции Ройет. Злоумышленника удалось найти и арестовать. Адирек признался в содеянном. Его привезли в отделение полиции Пхитсанулока. Скоро он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в Индии родственники невесты ослепили и убили ее жениха, чтобы сорвать свадьбу. Чудовищная история произошла в штате Телангана. Тело 22-летнего парня по имени Абхиджит Кумар было найдено 5 мая среди зарослей тростника рядом с деревней Гиджияпур. Оказалось, что его жестоко избили и даже ослепили. Он был доставлен в больницу, где умер от полученных травм.