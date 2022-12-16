Мужчина «убил» жену, а через семь лет нашел ее живой с другим супругом

В Индии в 2016 году мужчину осудили за убийство жены, а после освобождения из тюрьмы он нашел ее и потребовал снятия с себя обвинений.

В 2015 году Сон Саини женился на Аарти Деви. Свадьба состоялась втайне от отца невесты Сураджа Пракаша Гупты. Он заявил в полицию, что его дочь пропала, а также уточнил, что у нее имеются психические отклонения.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов нашли в канале в городе Матхура мертвую женщину. Вскрытия проводить не стали. Вместо него отцу Деви были показаны фотографии трупа и одежда, которая была на нем. Гупта опознал дочь, и дело о пропаже было переквалифицировано в дело об убийстве индианки.

Подозреваемым сразу был назначен супруг Аарти Деви. Также были содержаны двое предполагаемых подельников: Бхагвана Сингха и Арвинда Патака. В итоге за решетку посадили Саини и Сингха. Они отсидели 18 месяцев и девять месяцев соответственно во время расследования. Позже их выпустили под залог.

Оказавшись на свободе, Сон Саини явился в полицию и рассказал, что свою жену не видел уже долгое время. По его словам, через неделю после свадьбы она потребовала переписать на нее землю и отдать все деньги. А после отказа со стороны супруга Деви ушла из дома и больше не возвращалась.

Чтобы доказать свою невиновность, мужчина отправился на поиски жены. Нашлась Деви в городе Дауса, штат Раджастан. Там она жила уже продолжительное время с новым супругом. Полиция задержала девушку, и теперь ей предстоит судебное разбирательство. А с Саини сняли все обвинения.

Ранее в США мужчина похитил беременную женщину и насиловал ее на протяжении трех недель.