Мужчина убил супругу из-за постоянных ссор, пустив ток по металлической трубе в душе

В Китае мужчина убил свою супругу, пустив ток по металлической трубе в душе. Об этом пишет South China Morning Post.

Сообщается, что у супругов уже несколько лет были проблемы в отношениях. Пара один раз разводилась, но потом снова сошлась. Однако трудности не прекратились. Усугублял ситуацию конфликт матери мужчины и его жены.

Из-за постоянных ссор муж однажды даже обратился за помощью к психологу. В разговоре с его супругой врач порекомендовал ей проявить внимание к состоянию мужчины и поддержать его. Однако женщина ответила на это усмешками, посоветовав мужу «найти тихое место и умереть».

В состоянии отчаяния гражданин Китая решился на убийство. Он заранее подвел ток к стальной трубе водонагревателя. Когда супруга вошла в ванную, она получила смертельный удар электричеством.

После убийства, он перенес ее тело на диван, а сам отправился сдаваться полиции. Суд признал действия мужчины предумышленными.

