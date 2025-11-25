Мужчина трагически погиб внутри огромной статуи динозавра

В Испании мужчина погиб внутри огромной статуи пластикового динозавра. Как сообщает Daily Star, он залез туда сам, чтобы достать свой телефон.

Трагический инцидент произошел в Барселоне. Стало известно, что 39-летний мужчина уронил телефон в ногу статуи стегозавра из папье-маше и залез внутрь. Однако выбраться самостоятельно не смог.

Спустя несколько дней прохожие заметили нечто подозрительное внутри монумента и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

На место прибыли полицейские из соседнего города-спутника Санта-Колома-де-Граменет. Они распилили ногу статуи доисторического животного и извлекли оттуда тело.

Несмотря на необычные обстоятельства, при которых погиб мужчина, региональная полиция расценила его смерть как несчастный случай.

