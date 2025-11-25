Мужчина трагически погиб внутри огромной статуи динозавра
© Freepik
В Испании мужчина погиб внутри огромной статуи пластикового динозавра. Как сообщает Daily Star, он залез туда сам, чтобы достать свой телефон.
Трагический инцидент произошел в Барселоне. Стало известно, что 39-летний мужчина уронил телефон в ногу статуи стегозавра из папье-маше и залез внутрь. Однако выбраться самостоятельно не смог.
Спустя несколько дней прохожие заметили нечто подозрительное внутри монумента и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.
На место прибыли полицейские из соседнего города-спутника Санта-Колома-де-Граменет. Они распилили ногу статуи доисторического животного и извлекли оттуда тело.
Несмотря на необычные обстоятельства, при которых погиб мужчина, региональная полиция расценила его смерть как несчастный случай.
Ранее мы писали о том, что в Москве мужчина весом 200 кг упал в ванной и не смог подняться.