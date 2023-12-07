Магаданец ударил во время полета бортпроводника и поплатился

Пассажир рейса Москва – Магадан ударил бортпроводника и оказался под следствием. Об этом сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что ЧП произошло 4 декабря. В ходе авиаперелета житель Магадана устроил дебош. Россиянин стал ругаться матом и спровоцировал драку с членами экипажа, во время которой он трижды ударил бортпроводника по лицу. Задержать злоумышленника удалось лишь после вмешательства других пассажиров авиасудна.

В отношении магаданца возбуждено уголовное дело по факту хулиганства на борту воздушного судна, ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее пассажирка рейса Анталья-Москва занялась сексом с соседом по креслу. Перед интимной близостью женщина бросалась на других пассажиров, курила электронные сигареты и выливала на пол воду.