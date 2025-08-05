Мужчина скончался во время Сибирского международного марафона

В Омске во время марафона скончался 65-летний бегун. Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия произошла во время Сибирского международного марафона, прошедшего 2 августа. Как рассказали изданию в пресс-службе управления регионального МВД, во время забега у мужчины случился сердечный приступ.

«Мужчине, 65 лет, резко стало плохо, скончался на месте. Криминальной составляющей не усматривается», — заявили в ведомстве.

В министерстве спорта по Омску и области уточнили, что скончавшийся марафонец бежал дистанцию 10 километров.

Сообщается, что в этом году в Симбирском международном марафоне приняли участие почти 7 тыс. человек из 50 регионов России и девяти зарубежных государств.

Мероприятие, которое проводится ежегодно начиная с 1990 года, входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов.

Ранее мы писали о том, что бегун из Италии умер после пересечения финишной черты забега CorrinConca di Thiene. 35-летний спортсмен скончался прямо на глазах у семьи.