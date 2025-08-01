Достиг финиша и упал на землю: спортсмен умер после забега на глазах у родных

Бегун из Италии Маттиа Селла умер после пересечения финишной черты забега CorrinConca di Thiene. 35-летний портсмен, по данным Corriere del Veneto, скончался прямо на глазах у семьи.

30 июля проходил 11-й этап ежегодных соревнований в городе Тьене. Бегун упал навзничь, когда преодолел финишную черту забега в восемь км. Сначала медики предположили, что у спортсмена резко снизился сахар, или случилось переутомление.

Внезапно Селла перестал реагировать на внешние раздражители и дышать. Дежурившие на турнире волонтеры Красного Креста пытались помочь спортсмену до приезда скорой помощи, но все их усилия оказались безуспешными.

Спортсмен умер на глазах многочисленной аудитории, среди которых была его возлюбленная. Позже на место происшествия приехали его мать и брат.

У бегуна, по предварительным данным, не было серьезных проблем со здоровьем. Все участники предоставляли перед забегом медицинские справки.

Ранее в Индии автомобиль сбил насмерть известного 114-летнего марафонца Фауджи Сингха.