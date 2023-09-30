Мужчина схватил за шкирку ребенка в ходе конфликта с третьеклассниками

В Якутске произошел серьезный инцидент, когда ссора между одноклассниками в Саха-корейской школе привлекла внимание отца одного из учеников.

Мужчина набросился на 10-летнего ребенка, грубо обращаясь с ним. Он толкал и хватал ребенка за голову и шкирку. Однако нападение смогли остановить ребята, брат с сестрой, вышедшие из магазина поблизости. Мужчина продолжал вести себя агрессивно и даже ударил девушку по лицу, но ушел, когда очевидцы угрожали вызвать полицию.

По словам матери пострадавшего мальчика, конфликт между одноклассниками возник из-за выяснения отношений. Она отметила, что ее сын и двое одноклассников встретились с другим одноклассником возле магазина, где произошел спор. Внезапно мужчина подошел сзади и схватил ее сына за воротник куртки, даже приподняв его над землей. Сын пытался объяснить ситуацию, но мужчина не давал ему говорить, пишет Telegram-канал Якутск Вечерний.

У ребенка обнаружили кровоподтеки и шоковое состояние, капюшон куртки порван. Управление образования Якутска проводит служебную проверку конфликта между учениками Саха-корейской школы и отцом одного из учеников.

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