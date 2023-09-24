Мужчина шесть лет насиловал дочь сожительницы

Житель Иркутска приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Такое решение суда было назначено за многократные эпизоды изнасилования малолетней дочери своей сожительницы.

Как сообщает Следственный комитет России по региону, мужчина впервые совершил сексуальное насилие над девочкой, когда ей было всего девять лет, в 2015 году. В течение шести лет он многократно совершал насильственные действия в отношении ребенка.

В 2021 году мужчину удалось задержать, после чего было возбуждено уголовное дело. Правоохранительным органам удалось доказать факты насилия над девочкой, не достигшей совершеннолетия.

Отмечается, что суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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