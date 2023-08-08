Мужчина съел сурка и попал в больницу с бубонной чумой

В Монголии в Улан-Баторе мужчина съел мясо сурка, после чего был госпитализирован с бубонной чумой. Об этом сообщается на сайте ТАСС со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.

Возраст зараженного мужчины не уточняется. Источник подчеркивает, что на карантин поместили еще пять человек, которые имели тесный контакт с заболевшим.

В Монголии в 17 районах страны уже находили очаги чумы. В конце июня с подозрением на заражение госпитализировали 21-летнего пастуха.

Отдел общественного здравоохранения сделал заявление, что и местным, и туристам запрещено охотиться, и есть мясо сурков.

«На территории Монголии болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи», – говорится в сообщении.

Добавляется, что заболевание передается от больного животного человеку и через употребление мяса в пищу.

Согласно статистике за период с 2020 по 2022 годы чумой в Монголии заболели девять человек, из них четверо умерли.

Ранее иммунолог Крючков рассказал о лечение чумы, к которой призвал готовиться Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор опубликовал постановление за подписью главного санитарного врача Анны Поповой, в котором перечислены рекомендации по профилактике чумы. Напомним, очаги опасного заболевания выявлены в граничащих с Россией странах, в частности, в Монголии.