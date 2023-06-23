В России проверяют готовность больниц: действительно ли нам нужно опасаться чумы в 2023 году

Роспотребнадзор опубликовал постановление за подписью главного санитарного врача Анны Поповой, в котором перечислены рекомендации по профилактике чумы. Напомним, очаги опасного заболевания выявлены в граничащих с Россией странах, в частности, в Монголии.

Согласно документу, российские регионы должны начать проверку готовности больниц, организовать подготовку медработников. Действительно ли нужно опасаться чумы в 2023 году, разбирался сайт E1.RU.

В России не зарегистрировано случаев чумы с 2017 года. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят профилактические меры, включая вакцинацию.

Неблагополучными по чуме регионами названы Монголия, Конго, Мадагаскар и еще ряд стран.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, как вылечиться от этой инфекции, типичными симптомами которой являются температура, головная боль, ломота, тошнота, рвота. Заболевание лечится, но важно вовремя его выявить. Без лечения чума вызывает быструю смерть – летальный исход возможен спустя 18-24 часа.

«Есть антибиотики, летальность от бубонной чумы снижена до 10%», - рассказал Крючков.

Хуже всего поддается лечению легочная форма – помочь пациентам в таком случае крайне сложно. В случае распространения инфекции во все органы и ткани наступает смерть.

«Нельзя трогать чумные бубоны — они могут быть похожи на гнойники, но при вскрытии инфекция быстро распространяется по всем органам и тканям», - сказал специалист.

Меры профилактики при чуме такие же, что и при коронавирусе: меньше бывать в местах скопления людей, не трогать мертвых животных, использовать репелленты.

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