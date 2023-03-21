Кушать подано: убийца вырезал сердце жертвы, пожарил с картофелем и накормил им всю семью

В США суд вынес приговор убийце Лоуренсу Полу Андерсону из Оклахомы, вырезавшему сердце женщины и попытавшегося накормить им всю семью. Мужчина признал себя виновным и получил пожизненный тюремный срок, избежав смертной казни. Об этом стало известно FOX 25.

Американец совершил все преступления в феврале 2021 года. Тогда он только вышел из колонии, где отбывал наказание за хранение и распространение наркотиков. Он не должен был возвращаться домой, но была совершена ошибка, из-за которой его рекомендовали к досрочному освобождению.

Сообщается, что Лоуренс ворвался в дом Андреи Линн Блакеншип и заколол ее ножом, после чего вырезал у нее из груди сердце. Придя к своему 61-летнему дяде, он отправился на кухню и приготовил орган своей жертвы вместе с картофелем. Андерсон угостил своеобразным блюдом семью, после чего решил убить и их. От его руки в тот день погибли хозяин дома Леон Пай и его четырехлетняя внучка Кеос Йейтс. Также Андресон попытался расправиться и с тетей, но она осталась жива, став единственным свидетелем всех преступлением племянника.

Арест преступника произошел в тот же день. На допросе он заявил, что хотел накормить родственников сердцем жертвы, чтобы «освободить демонов». Изначально прокурор хотел добиться смертной казни для Лоуренса, но оставшиеся в живых родственники попросили его этого не делать, чтобы не слушать подробности убийств в суде.

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