Мужчина сделал селфи с медведем, который после этого убил его и съел

Растерзанный медведем мужчина перед смертью сделал с ним селфи и покормил. Об этом сообщает издание People и публикует кадры.

По данным источника, все произошло на знаменитом туристическом маршруте Трансфэгэраш в Румынии. 48-летний итальянец Омар Фаранг Зин, ставший жертвой нападения медведя, незадолго до гибели делал с ним селфи и даже пытался угостить хищника едой. Он также фотографировался с тремя детенышами, что могло не понравиться медведице.

В начале июля спасатели обнаружили останки мотоциклиста в глубоком овраге, около 80 метров. Несмотря на полную экипировку, включая шлем, это не спасло его от смертельных травм.

Перед роковой встречей Зин выложил в соцсети несколько снимков с медведем. На других кадрах, найденных в его телефоне, видно, как он слез с мотоцикла и протягивал животному еду.

«Телефон итальянского туриста тоже нашли, и там были снимки перед нападением. На них медведь все ближе и ближе. Фото, крупным планом», – сообщил директор Арджешского управления лесного хозяйства Арманд Кирилойю.

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