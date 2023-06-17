Мужчина с револьвером прострелил живот юноше

Мужчина вышел на улицу с револьвером и травмировал прохожего. Инцидент произошел в Ленинградской области в поселке Саперное.

Как пишет РЕН ТВ, ночью на Школьной улице была слышна стрельба. В три часа ночи врачи доставили 22-летнего юношу в больницу. У него было обнаружено огнестрельное ранение живота.

Подозреваемым стал 46-летний житель. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него револьвер Taurus.

Отмечается, что причины и обстоятельства случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее мы писали, что ребенок пытался покончить с собой из-за нежелания прибираться в квартире.