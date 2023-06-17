13:47, 17 июня 2023
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Девочка пыталась покончить с собой из-за нежелания прибираться в квартире
В Ставрополье семиклассница пыталась покончить с собой из-за нежелания прибираться дома.
Ребенок пытался покончить с собой, поскольку не хотел делать уборку в квартире. Это случилось в Ставропольском крае в селе Александровское.
14-летняя девочка накануне трагедии поругалась с матерью. Женщина сказала ей выполнить домашние обязанности, но школьница наотрез отказалась.
Спустя время под окнами квартиры нашли девочку. Отмечается, что семья состоит из матери, отчима и ещё двух младших девочек. Они проживают на четвертом этаже.
Врачи обнаружили у ребенка черепно-мозговую травму и перелом ноги. На данный момент следователи работают с семьей.
Ранее мы писали, что сын хотел пожить несколько дней у матери и поджег ее квартиру после отказа в просьбе.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Shot
Автор:Галина СьюТеги: