Мужчина с ножом решил ограбить юношу, который оказался его сыном

В Великобритании мужчина с ножом хотел ограбить молодого человека, который в итоге оказался его сыном. Инцидент произошел в городе Глазго. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на BBC News.

По данным источника, грабитель вооружился кухонным ножом и заметил у банкомата юношу, который снимал деньги. 17-летний парень снял десять фунтов (911 рублей) наличными, положил банковскую карту в карман и забрал деньги. Он не успел повернуться, как почувствовал, что к его лицу приставили нож.

Грабитель прикрыл лицо шарфом, но парень услышал знакомый голос и узнал мужчину по глазам. Оказалось, что на него напал собственный отец.

«Серьезно? Ты же знаешь, кто я?» – сказал юноша.

Отец извинился перед ним, но заявил, что находится «в отчаянии». Парню удалось убежать, а дома он рассказал о случившемся бабушке. Женщина сообщила о нападении в полицию. Сотрудники задержали 45-летнего мужчину, который находился дома. Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам тюремного заключения.

Ранее мы писали о том, как китаец, ограбивший заправку на 23 доллара, четырнадцать лет жил в бегах. Житель по имени Лю Моуфу ограбил автомобильную заправку и вместе с сообщниками вынес из заведения продукты и $23. Вскоре после инцидента, горе-грабителей нашла полиция, а мужчина, сообразив, что ему светит тюрьма, пустился в бега.

Бегал долго, без малого, все 14 лет. За это время пропустил похороны отца, рождение внука, научился собирать ягоды и даже охотиться. Иногда Лю возвращался в деревню, чтобы на несколько минут поговорить со своими родными. Те, в свою очередь, просили его сдаться, но мужчина отказывался. Мы писали, чем закончилась эта история.