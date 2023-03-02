Китаец, ограбивший заправку на 23 доллара, четырнадцать лет жил в бегах

14 лет назад житель Китая по имени Лю Моуфу ограбил автомобильную заправку и вместе с сообщниками вынес из заведения продукты и $23 .

Вскоре после инцидента, горе-грабителей нашла полиция, а мужчина, сообразив, что ему светит тюрьма, пустился в бега.

Бегал долго, без малого, все 14 лет. За это время пропустил похороны отца, рождение внука, научился собирать ягоды и даже охотиться.

Как сообщает Газета.Ru, иногда Лю возвращался в деревню, чтобы на несколько минут поговорить со своими родными.

Те, в свою очередь, просили его сдаться, но мужчина отказывался.

В итоге только с наступлением 2023 года повзрослевший вор понял, что больше жить в бегах не может и сдался властям.

Правоохранительные органы КНР не оценили такой поступок. Теперь Моуфу светят 10 лет лишения свободы.