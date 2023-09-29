Мужчина с ножом пытался проникнуть в две школы, угрожая охранникам

В Подмосковье задержали мужчину, который пришел в школу с ножом. Он пытался пройти через турникеты и угрожал охраннику оружием. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на управление Росгвардии по региону.

По данным источника, все произошло в поселке Малаховка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и оказался в распоряжении журналистов. На кадрах видно, как мужчина зашел в учебное заведение и пытался пройти через турникеты. Когда им заинтересовался охранник, то он стал угрожать ему ножом.

Сотрудник школы нажал на кнопку тревожной сигнализации, но дебошир скрылся. Когда приехали силовики, то обнаружили его в соседней школе. Там он тоже пытался проникнуть внутрь заведения и угрожал охраннику.

Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Ранее мы писали о том, как в Смоленске пятиклассник нашел в клумбе гранату и принес ее в школу. Мальчик рассказал, что хотел сдать находку в школьный музей. При входе в учебное заведение он заявил, что несет взрывное устройство. Сотрудники сразу позвонили правоохранителям.