Мужчина с фамилией Ленин погиб, разбирая снаряд времен ВОВ

Мужчина по фамилии Ленин погиб, разбирая снаряд времен Великой Отечественной войны. Все произошло в Калужской области. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, двое друзей 2 мая решили выпить. 63-летний житель остался дома, а 53-летний приятель по фамилии Ленин отправился прогуляться к речке. На берегу он обнаружил минометный снаряд времен ВОВ и решил разобраться, как он устроен.

Мужчина принес боеприпас к дому, разжег костер и решил изучить все с помощью молотка. Во время первого удара раздался взрыв. Соседи прибежали на шум и заметили выбитые в доме стекла, мужчина лежал на земле.

Полицейские и врачи приехали, но оказалось, что мужчина погиб на месте. А его друг в это время спал в доме и даже не услышал взрыва.

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