Мужчина разорился на свидании с девушкой и подал на нее заявление в полицию

50-летний житель Москвы написал заявление в полицию на девушку с сайта знакомств после того, как та развела его на крупную сумму. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Пара познакомилась в интернете и решила встретиться вживую. После похода в кинотеатр девушка предложила снять клубный зал на двоих и прислала ссылку на сайт своему новоиспеченному знакомому.

Сначала мужчина заплатил 5 тысяч рублей за аренду ВИП-зала, а затем менеджер потребовал дополнительную плату за страховку и депозит в размере 32 тысяч рублей.

Как только москвич перевел деньги на счет, ему передали, что за второго человека необходимо перечислить такую же сумму. В этот момент мужчина понял, что номер телефона на сайте кинотеатра такой же, как и у его спутницы, а сам он стал жертвой обмана.

На данный момент стражи правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что 89-летний пенсионер из Москвы пропал на несколько дней после похода в МФЦ. Дедушка передал своему сыну, что пойдет по делам, а сам уехал на отдых в Беларусь.