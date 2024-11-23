СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 23 ноября 2024, 09:36
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Мужчина разбит горем: 17-летняя дочь певца Игоря Кучука скончалась в клубе после бала первокурсников

В Кишиневе 17-летняя дочь певца Игоря Кучука упала посреди клуба и умерла .
Мужчина разбит горем: 17-летняя дочь певца Игоря Кучука скончалась в клубе после бала первокурсников

© Freepik

Трагичное событие омрачило вечеринку после бала первокурсников в Кишиневе. На праздновании умерла 17-летняя дочь известного молдавского исполнителя Игоря Кучука, передает Kp.ru.

Девушка поступила в музыкальный колледж. Для первокурсников был организован бал, после которого состоялась неофициальная часть празднования в клубе. Туда вместе с приятелями поехала и дочь молдавского певца.

Во время вечеринки девушка активно со всеми общалась и танцевала. В моменте она внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие по вызову врачи пытались реанимировать студентку, но не смогли.

Чуть позже в клуб приехал отец студентки. Кучуку пришлось завершить концерт, чтобы быстро добраться до места. Через некоторое время разбитый горем мужчина написал пост в социальных сетях. Он заявил, что заведение, где отдыхала дочь, совершенно не оборудовано надлежащей вентиляцией и внутри нечем было дышать из-за дыма от кальянов и электронных сигарет.

Ранее 21-летняя девушка выпала из окна во время вечеринки. Она пришла в гости к подруге, которая живет в многоэтажном доме.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
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