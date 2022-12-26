Мужчина расчленил отца, посчитав, что он робот

В США задержали мужчину, убившего и расчленившего тело своего отца. Причиной убийства послужило то, что родитель якобы «превратился в робота».

20 декабря в полицию города Митчелл, штат Индиана, поступило сообщение о том, что гражданин по имени Шон Хейс из-за убежденности в том, что его отец стал роботом убил его с целью уничтожить самозванца. Сотрудники правоохранительных органов немедленно прибыли к дому Хейса и увидели, что мужчина пытается задним ходом выехать с придомового участка на машине. Когда полицейские спросили Шона об отце, тот ответил, что его подменили роботом, поэтому ему пришлось стрелять. Мужчина также указал на местонахождения трупа.

В доме было обнаружено тело погибшего. Хейс убил его двумя выстрелами в грудь и голову, после чего частично расчленил. Шона арестовали и допросили. Во время разговора с полицейскими он продолжал утверждать, что убил не отца, а именно робота. При этом было обнаружено, что Хейс пытался скрыть свое преступление. На данный момент ему предъявлено девять обвинений, включая убийство, избиение, домашнее насилие и надругательство над трупом.

Также удалось выяснить, что за неделю до того, как застрелить отца, Шон опубликовал несколько постов в социальных сетях, в которых делился тревожными мыслями. Он рассказывал подписчикам, что его отца уже давно убили, и теперь вместо него по дому ходит человекоподобный робот.

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