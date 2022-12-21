Ребенок убил мать за игровую приставку
Десятилетний ребенок застрелил мать, после чего вошел в ее аккаунт и купил игровую приставку.
Причиной убийства стал отказ в покупке дорогой игровой системы.
В американском городе Милуоки, штат Висконсин малолетний сын оскорбился отказом матери купить ему модную систему Oculus Virtual Reality Headset.
Ребенок взял ключи от домашнего сейфа, достал хранящийся там пистолет и прицельно выстрелил матери в глаз.
Сразу после убийства, малыш сел за компьютер, вошел в аккаунт убитой и приобрел вожделенную приставку.
Родственники погибшей рассказали, что юный убийца был замечен в проявлении агрессии еще в самом раннем детстве.
Он мучил собак, наполнял и поджигал воздушные шары с зажигательной смесью. Кроме того, часто разговаривал вслух с некими воображаемыми взрослыми.
Сейчас ребенок, в рамках законодательства штата, отпущен под залог в размере 50 тысяч долларов, однако его адвокат просит снизить сумму залога до 100 долларов – именно такой суммой располагает обвиняемый.
Деньги хранятся в его копилке.
В любом случае 10-летнего гражданина США будут судить по статье «предумышленное убийство».