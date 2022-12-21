Ребенок убил мать за игровую приставку

Причиной убийства стал отказ в покупке дорогой игровой системы.

В американском городе Милуоки, штат Висконсин малолетний сын оскорбился отказом матери купить ему модную систему Oculus Virtual Reality Headset.

Ребенок взял ключи от домашнего сейфа, достал хранящийся там пистолет и прицельно выстрелил матери в глаз.

Сразу после убийства, малыш сел за компьютер, вошел в аккаунт убитой и приобрел вожделенную приставку.

Родственники погибшей рассказали, что юный убийца был замечен в проявлении агрессии еще в самом раннем детстве.

Он мучил собак, наполнял и поджигал воздушные шары с зажигательной смесью. Кроме того, часто разговаривал вслух с некими воображаемыми взрослыми.

Сейчас ребенок, в рамках законодательства штата, отпущен под залог в размере 50 тысяч долларов, однако его адвокат просит снизить сумму залога до 100 долларов – именно такой суммой располагает обвиняемый.

Деньги хранятся в его копилке.

В любом случае 10-летнего гражданина США будут судить по статье «предумышленное убийство».