В США 13-летний мальчик спас младшую сестру, выстрелив в ее похитителя из рогатки. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание NBS News.

Инцидент произошел в штате Мичиган. Тогда подросток играл в приставку, а его младшая сестра собирала грибы около дома. Внезапно он услышал крик девочки. Выглянув в окно, мальчик увидел, что ее пытается похитить неизвестный мужчина. Школьник не растерялся. Вместо этого он взял рогатку и выстрелил в преступника, благодаря чему его сестра успела убежать в дом.

На место ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали похитителя с ранами от камней. Им оказался 17-летний подросток, которому уже предъявлено обвинение.

13-летний мальчик считает: ему очень повезло, что рядом оказалась рогатка и он сумел попасть гравием в неизвестного.

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