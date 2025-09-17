Мужчина пытал знакомую утюгом и вымогал деньги за ремонт, который не сделал

В Подольске правоохранители задержали мужчину, который пытал свою знакомую утюгом и вымогал у нее деньги за так и не начатый им ремонт в ее квартире. Об этом пишет mk.ru.

Сообщается, что некоторое время назад 54-летний мужчина познакомился со вдовой, которой предложил сделать в квартире косметический ремонт. Живущая одна гражданка охотно согласилась на мужскую помощь. Однако работу местный житель так и не начал.

Вместо этого он начал злоупотреблять алкоголем, пока в одним момент не явился к ней домой и не начал требовать деньги. Получив резкий отказ от «заказчицы», преступник запер ее в квартире и начал избивать.

Он использовал металлическую трубу, но потом применил включенный утюг. Раскаленную поверхность он прикладывал к бедру жертвы. Пытки длились примерно час, пока услышавшие крики женщины соседи не вызвали полицию.

После того, как силовики прибыли на место, бандит пытался скрыться, но его быстро схватили. У мужчины уже было уголовное прошлое. Пострадавшую госпитализировали.

