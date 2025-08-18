Мужчина привязал к лошади беременную жену и до смерти затаскал ее при дочери

В Казахстане мужчину подозревают в том, что он жестоко расправился со своей 32-летней беременной женой на глазах у двухлетней дочери. Для этого он выбрал «казнь» лошадью, привязал супругу к животному и несколько часов волочил по степи. Подробности сообщает El.kz.

Все произошло в семье местного предпринимателя. По данным следствия, мужчина сначала избил жертву, а уже потом привязал к лошади. Все это видела их дочь.

Потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. При вскрытии были обнаружены многочисленные гематомы и ушибы, отек головного мозга, переломы черепа, конечностей и тазовых костей, обширные повреждения кожи от волочения.

Мужчину задержали, но было возбуждено дело по статье о умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем за собой смерть по неосторожности.

Отмечается, что подозреваемый является успешным бизнесменом и имеет большой табун лошадей. Маленькая дочь, ставшая свидетелем жестокой расправы, не разговаривает, все время плачет и зовет маму.

