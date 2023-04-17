Мужчина пришел устраиваться работать на стройку и погиб под рухнувшей стеной в Красноярске

В Красноярске мужчина пришел устраиваться на работу на стройке и погиб под обвалившейся стеной. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По данным источника, житель пришел на объект на улице Бограда для трудоустройства. Мастер участка сказал кандидату, чтобы тот немного подождал у строительного вагончика, пока он закончит решать срочные задание.

После этого должно было состояться обсуждение условий труда.

Однако кандидат на вакансию решил самостоятельно осмотреть фронт работ и проявить себя. Он прошел на территорию стройки, но поход оборвался быстро – на мужчину рухнула кирпичная стена. Смерть наступила на месте происшествия.

Ранее мы писали о том, как семейная пара в Красноярске держала в квартире медвежонка. Пара принесла зверя из леса. Дома на тот момент еще находился маленький ребенок. Вскоре о находке узнал дежурный одного из пунктов полиции Советского района Красноярска. Он позвонил руководителю центра охраны дикой природы «Инстинкт» Любови Томирис. Она рассказала, как содержался медвежонок в обычной квартире.

«Люди забрали медвежонка из леса, привезли домой, сюсюкали, мыли в ванной и, вероятно, тискали. А ведь у них есть маленький ребенок», – рассказала Томирис.

Она заключила, что из-за такого повышенного внимания медвежонок приручился и стал требовать особого отношения к нему.