Мужчина избил брата поленом из-за березы под окном в Калининградской области

Житель Калининградской области избил свободного брата поленом за то, что тот хотел высадить березы под окном. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По данным источника, инцидент произошел в поселке Заливино. 43-летний мужчина хотел посадить саженцы вдоль дороги у дома, но сосед – его сводный брат оказался против. Они бурно выясняли отношения и начали ругаться. В какой-то момент сосед ударил родственника поленом по голове, повалил на землю и избил.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков, его госпитализировали. Полицейские задержали мужчину, на допросе он признался, что был под воздействием алкоголя и напал на брата. Сейчас проводится медэкспертиза, по ее результатам могут возбудить уголовное дело.

Ранее мы писали о том, как в Тверской области пьяная женщина избила сожителя табуреткой и зарезала его. Смертельный инцидент произошел в городе Лихославле. Нападающая женщина проживала вместе со своей жертвой и в роковой день находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как считают правоохранители, в какой-то момент россиянка схватила табурет и стала им избивать мужчину. Она нанесла ему несколько ударов по голове, после чего взяла нож.