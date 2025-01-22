Мужчина принял распространенное лекарство и ослеп

Житель США ослеп после приема антибиотиков группы фторхинолонов. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как признался 29-летний Матео Родригес, с помощью антибиотиков он лечил инфекцию мочевыводящих путей. Таблетки американец принимал по назначению врача, но это не спасло его от тяжелых побочных эффектов.

Вследствие приема лекарств у мужчины диагностировано повреждение нервов и сухожилий — на его руках появились шишки, он начал испытывать сильную боль, зрительный нерв начал разрушаться. Родригес также утратил способность нормально передвигаться, вследствие чего был вынужден использовать ортопедические скобы и инвалидную коляску.

Спустя семь лет американцу все еще приходится пользоваться инвалидной коляской. Вдобавок Матео страдает от периферической нейропатии, ревматоидного артрита и фибромиалгии. Житель США также пережил психотический эпизод.

В настоящий момент мужчина работает в доме для инвалидов, оказывая помощь другим людям. В своих соцсетях он регулярно рассказывает о рисках, связанных с фторхинолонами.

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