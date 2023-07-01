Мужчина приковал 14-летнего мальчика к бетонному кольцу в лесу

33-летний житель Приморского края вывез в лес и приковал наручниками сына приятеля из-за финансовой нужды.

Мужчина приехал в поселок «Витязь», где проживает его приятель. В ходе беседы между мужчинами случился скандал. Когда 14-летний сын приятеля вышел за ворота своего дома, мужчина начал угрожать ему арбалетом.

Вскоре мужчина решил схватить мальчика и вывезти в лес. По прибытии в лес он приковал несовершеннолетнего к бетонному кольцу, а у отца стал требовать выкуп.

Отмечается, что подросток самостоятельно сумел освободиться из оков спустя два часа и сбежал. Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Правоохранительные органы выясняют подробности случившегося.

Ранее мы писали, что нетрезвый мужчина забил до смерти сожительницу и задушил ее дочь.