Нетрезвый мужчина забил до смерти сожительницу, а потом изнасиловал и задушил ее дочь

В июле прошлого года в частном доме в Херсоне 38-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, забил свою 37-летнюю гражданскую жену до смерти, а после, изнасиловав, убил дочь сожительницы.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Херсонской области.

В ходе ссоры и внезапно возникшей агрессии мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами по телу и голове. После он задушил несчастную, которая пыталась защитить дочь.

Когда преступник понял, что женщина мертва, он решил избавиться от свидетеля — дочери погибшей. Он избил девочку, изнасиловал ее, пока она была обездвижена, а после также задушил.

Однако скрыть следы преступления ему не удалось. Преступник был задержан. После долгого дела, сбора улик и проведения экспертиз все обстоятельства произошедшего были установлены. В настоящий момент дело передано в суд.

Мужчина признал вину. За содеянное ему грозит пожизненный срок.

Ранее мы писали, что в Кузбассе 52-летняя женщина подозревается в убийстве двух мужчин и двух женщин. После расправы она заставила детей своих жертв заметать следы преступления.