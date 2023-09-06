Мужчина предстанет перед судом за избиение подростка: во всем виновата фамилия

В Екатеринбурге взрослый мужчина избил 12-летнего мальчика за то, что тот дразнил его из-за фамилии. Расследование уголовного дела по данному факту завершено, 47-летнему екатеринбуржцу грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 25 мая. Подростки смеялись над мужчиной из-за его фамилии. Разозлившийся россиянин несколько раз ударил одного из мальчиков по голове, затылку и туловищу. О случившемся ребенок рассказал родителям, после чего Следственный комитет начал расследование.

«Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу», – передают в СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что до инцидента 47-летний мужчина ходил с другом потерпевшего в одну спортивную секцию.

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