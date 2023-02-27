Мужчина познакомился с девушкой в метро и ограбил после страстной ночи

В Москве сразу после полового акта мужчина ограбил свою партнершу. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, молодые люди познакомились в московском метрополитене. Сначала люди общались в Сети, а потом девушка решила пригласить знакомого к себе в квартиру, где они занялись сексом по обоюдному согласию.

Но после полового акта мужчина начал вести себя агрессивно. Он схватил партнершу за волосы, забрал смартфон, наличные деньги из сумки и скрылся. Девушка обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали через два дня. Отмечается, что он уже был ранее судим по статье «Кража» и за сбыт наркотиков. На данный момент в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бурная ночь с парнем в отеле обернулась для москвички трепанацией черепа.

Как сообщает РЕН-ТВ, в номере одной из столичных гостиниц между девушкой и ее бойфрендом произошел скандал.

Парень, заподозрив свою спутницу в неверности, начал избивать ее всем, что попадалось под руку. По словам потерпевшей, в ход пошел даже гостиничный телефон.

Инцидент мог бы закончиться трагично, но пара в какой-то момент все-таки помирилась.