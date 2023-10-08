Мужчина повалил женщину на асфальт и избил ногами на глазах у ребенка

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте произошел жестокий инцидент, когда неадекватный мужчина напал на женщину на глазах у ребенка.

Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина в камуфляжной куртке начал преследовать 39-летнюю женщину с 11-летним ребенком. Внезапно он набросился на женщину, повалил ее на асфальт и начал жестоко избивать ногами.

Остановить избиение помогли крики женщины и прохожие, сбежавшиеся к месту происшествия. Мужчина быстро скрылся, а женщина была доставлена в больницу.

Врачи обнаружили у матери ребенка закрытый перелом левого плеча со смещением. Сотрудники полиции ведут расследование, все произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что девочка четырех лет засунула руку в мясорубку и осталась без кисти.