Мужчина попытался угнать судно под воздействием алкогольных галлюцинаций

В Вологде произошел инцидент с угоном теплохода, в котором участвовал житель Мурманской области.

34-летний мужчина, прибывший в Вологду из поселка городского типа Мурмаши, решил погулять и провести ночь с алкогольными напитками. В результате излишнего употребления спиртного, он начал совершать странные действия, пишет Telegram-канал SHOT.

Возомнив себя древнегреческим героем, мужчина попытался угнать пассажирский теплоход под названием «Персей». Он отшвартовал корабль, но завести двигатель начинающему мореплавателю не удалось. Судно плыло по течению и вскоре село на мель.

Прибывшие на место происшествия полицейские арестовали мужчину. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Угон водного транспорта», за что ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Пока что подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

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