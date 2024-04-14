Мужчина пообещал взорвать аэропорт, если ему не разрешат улететь на море и жениться на Наталье Ветлицкой

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который через забор пробрался к самолету в аэропорту Жуковский. Пассажир хотел тайком улететь из Подмосковья на море и там жениться на певице Наталье Ветлицкой, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подозрительного мужчину, по данным СМИ, заметили у воздушной гавани накануне, 13 апреля, утром. Он перекинул что-то за ограду, перебрался через нее и направился к самолету.

Но забраться внутрь нарушитель не смог — его перехватила служба безопаности Жуковского. Во время беседы мужчина показал сотрудникам аэропорта пропуск сотрудника Red Wings.

Также россиянин заявил, что собирается улетать на Шри-Ланку, где у него должна состоться свадьба с Натальей Ветлицкой. В случае препятствоания этому мужчина пообещал устроить взрыв.

Однако никакой взрывчатки у него не нашли. А вскоре за хулиганом приехали стражи порядка. Его доставили в отдел для разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти начинающему актеру грозит наказание за прикуривание от Вечного огня. Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения.