Мужчина получил 25 тысяч рублей за страдания при чтении спам-письма от компании

Житель Смоленска получил 25 тысяч рублей компенсации за чтение спам-письма от петербургской компании. Он является инвалидом по зрению и рассказал о страданиях. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на управление судебных приставов по Петербургу.

По данным источника, деньги взыскали с фирмы, которая занимается бронированием авиабилетов. Мужчина обратился в суд после того, как в октябре 2021 года получил письмо на электронную почту на тему путешествий. Инвалид посчитал, что ему должны выплатить компенсацию морального вреда.

Сначала житель пожаловался на рекламу, на получение которой разрешения не давал. А после заявил, что является инвалидом по зрению, поэтому разбор электронной почты дается ему тяжело. По словам мужчины, при разборе писем со спамом он получил серьезные физические страдания.

В сообщении приставов сказано, что судья поддержал пострадавшего. Он получил компенсацию с петербургской фирмы в размере 25 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Жуков хочет отсудить у ресторана крупную сумму денег из-за вывески. 47-летний артист требует от организации один миллион рублей, а также 29 тысяч 260 рублей в качестве компенсации судебных расходов.