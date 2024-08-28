Мужчина полгода хранил умершую мать в морозилке, чтобы получать за нее пенсию. Об этом сообщает mk.ru.

Житель итальянского города Триверо по имени Пиранджело на протяжении полугода скрывал смерть своей матери. Все это время он получал ее пенсию.

Как сообщили соседи мужчины, они еще в марте перестали видеть пожилую соседку — на вопросы о том, как себя чувствует женщина, Пиранджело отвечал уклончиво. Спустя полгода соседи вызвали полицейских, которые обнаружили тело 103-летней женщины на полу рядом с холодильником.

По версии следователей, мужчина сразу после смерти матери купил морозильную камеру, где хранил все это время ее тело. Чтобы отвести от себя подозрения, он достал труп из морозилки накануне визита полицейских.

В итоге итальянца арестовали, ему грозит тюремный срок.

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