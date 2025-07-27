Мужчина погиб при пожаре после падения обломков БПЛА в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина погиб при пожаре из-за обломков БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Утром 27 июля Ленобласть подверглась беспрецедентной атаке беспилотников на промышленные и военные объекты. Как пояснил Дрозденко, все цели уничтожены, сбит 51 дрон.

При пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Не обошлось и без пострадавших — женщина и двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем им, включая родственников погибшего, будет оказана медицинская помощь, уточнил губернатор.

В отражении атаки участвовали средства противовоздушной обороны (ПВО), силы Ленинградского военного округа (ЛенВО) и Ленинградской военно-морской базы.

Ранее в зоне СВО во время атаки беспилотников умерла волонтер с позывным Молния. Она отправилась на спецоперацию вслед за мужем.