Мужчина пережил остановку сердца и рассказал о загробном мире

65-летний житель британского города Ноттингем пережил 8-минутную остановку сердца длительностью и увидел загробный мир. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Британец Дэйв Синглтон с возрастом столкнулся с проблемами с сердечно-сосудистой системой. Однажды его доставили в больницу из-за замедления ритма сердца. В медучреждении сердце мужчины несколько раз останавливалось, однако у медиков получалось каждый раз его реанимировать. Одна из остановок длилась восемь минут. Очнувшись, Синглтон рассказал, что видел загробный мир.

«Я сидел в прекрасном саду, залитом теплым солнечным светом. Позади меня была высокая изгородь, и я слышал голоса и смех с другой ее стороны. Я знал, что там собрались моя семья и друзья», — поделился житель Британии.

Тем не менее специалисты смогли вернуть мужчину к жизни, в настоящий момент он живет с кардиостимулятором. Сам Синглтон отметил, что ему было не очень приятно очнуться, поскольку «сразу стало очень шумно».

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