Диагностировали разрыв кишечника: металлопрокатчики пытались надуть коллегу кислородом через задний проход

В Подмосковье рабочий-металлопрокатчик попал в больницу с разрывом кишечника. Коллеги надули мужчину воздухом через шланг. Был ли это эксперимент, или пострадавшего насильно принудили к этому, пока не известно.

Металлопрокатчики одного из предприятий воспользовались кислородным баллоном, чтобы накачать 27-летнего рабочего, передает Telegram-канал Mash. Они вставили ему шланг через задний проход, но ожидаемого эффекта не произошло — вместо этого парень скорчился от боли и потерял сознание.

Прибывшие по вызову врачи диагностировали у пострадавшего разрыв кишечника. Они экстренно госпитализировали рабочего. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что женщина обратилась в суд из-за рабочих, которые съели ее собаку. Хозяйка животного в это время наслаждалась отдыхом на Мальдивах.