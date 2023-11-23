Мужчина перерезал горло оппоненту во время конфликта и оставил его умирать на трассе

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели жителя Самарской области. По подозрению в убийстве гражданина задержали его знакомого, передает Lenta.Ru.

По данным регионального управления Следственного комитета России, между мужчинами произошел конфликт на трассе. Во время выяснения отношений фигурант уголовного дела достал нож и нанес им удар оппоненту в шею.

После этого знакомый пострадавшего скрылся с места преступления. Раненый мужчина остался на дороге и через какое-то время умер. Его труп обнаружили 12 ноября при въезде в село Борма.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося правоохранители установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался 32-летний житель области. Сейчас мужчина задержан и находится под стражей на время следствия.

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