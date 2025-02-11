Мужчина перенес сердечный приступ и отказался от госпитализации, спеша на работу

В Китае местный житель перенес сердечный приступ на вокзале, но не захотел ложиться в больницу, потому что «торопился на работу». Об этом сообщает World of Buzz.

Уточняется, что ЧП произошло на железнодорожной станции в Чанше. Китаец средних лет потерял сознание из-за сердечного приступа, когда ожидал посадки на поезд. Это случилось в последний день восьмидневного праздника Весны, когда многие граждане возвращались к работе после выходных.

Сотрудники вокзала и врач из местного медицинского центра оперативно оказали мужчине помощь. Пострадавший пришел в себя спустя 20 минут. Однако его первая фраза удивила всех.

«Мне нужно сесть на поезд, я спешу на работу», — заявил мужчина.

Житель Китая также рассказал медику, что не видит необходимости в госпитализации. Однако специалисты смогли убедить мужчину в необходимости поездки в больницу, объяснив, что падение могло привести к травмам. После продолжительных уговоров ответственный работник согласился сесть в машину скорой помощи.

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