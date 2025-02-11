85-летняя пенсионерка очнулась в момент собственных похорон

В Таиланде пожилая женщина очнулась через 40 минут после «смерти». Об этом пишет The Thaiger.

По информации источника, ЧП произошло 5 февраля в районе Нангронг провинции Бурирам. Около девяти часов вечера родные нашли 85-летнюю Фуу Шрипхадунг дома без признаков жизни. Близкие решили, что уже не в силах помочь женщине, и вызвали сотрудников экстренных служб, чтобы те констатировали смерть и подготовили тело к транспортировке в храм.

Однако спустя 40 минут Шрипхадунг очнулась, села в постели, и заметила вокруг родных и соседей, которые пришли подготовить ее к похоронам. Пенсионерка рассказала, что, пока была без сознания, видела некоего монаха, который за ней ухаживал. Внучка Шрипхадунг призналась, что после произошедшего у той стали проявляться детские черты. В частности, она попросила, чтобы ее носили на руках, а также стала есть много сладостей.

Родные решили, что Шрипхадунг вернулась к ним благодаря хорошей карме. Сразу после инцидента они пригласили в дом монаха, чтобы он провел ритуалы благодарности.

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