Мужчина откусил уши неприятелю за попытку выбить ему глаз и предстал перед судом

Житель Тюмени откусил уши мужчине, который пытался выбить ему глаз. Ссора между ними произошла из-за выпитого алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

В Ишимском городском суде рассмотрели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с неизгладимым обезображиванием лица. Оказалось, что после конфликта подсудимый и потерпевший помирились.

Сама ссора началась после употребления спиртных напитков в магазине. Подсудимый наносил удары по лицу кулаками – в итоге сломал нос и нанес черепно-мозговую травму. Кроме того, он откусил у неприятеля не менее одной трети обеих ушных раковин. Пострадавший теперь вынужден носить головные уборы, которые скрывают остатки ушей.

В суде напавший объяснил, что на самом деле потерпевший первый начал драку и ударил его бутылкой по голове, а также пытался выдавить глаз. Якобы все его дальнейшие действия были защитой.

Несмотря на решенные разногласия, откусивший уши житель проведет в исправительной колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев.

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