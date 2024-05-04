Мужчина открыл стрельбу во дворе дома после ссоры с возлюбленной

Сотрудники полиции задержали 27-летнего оренбуржца, который после ссоры с девушкой открыл стрельбу во дворе дома. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Все произошло 18 апреля. Мужчина достал охолощенное оружие, которое купил в интернете, и устроил стрельбу во дворе дома. 4 мая стало известно, что злоумышленника задержали стражи правопорядка.

Оренбуржец оправдал свое поведение подавленным состоянием после конфликта с возлюбленной. Отмечается, что в квартире подозреваемого полицейские обнаружили три ножа, два пистолета, наручники и рацию. На данный момент специалисты выясняют все детали произошедшего. Другие подробности пока не уточняются.

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