Мертвого пассажира круизного лайнера в США шесть дней хранили в холодильнике для напитков

В США во время путешествия на круизном лайнере скончался один из пассажиров, тело которого шесть дней держали в холодильнике для напитков. Родственники покойного обратились в суд и требуют компенсацию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на издание Business Insider.

По данным источника, на борту скончался 78-летний Роберт Джонс. Он умер от сердечного приступа. По американским законам, все круизные лайнеры должны иметь на борту морг. Но там его не оказалось. Вдова покойного заявила, что персонал скрыл от нее это и отговорил от того, чтобы они сошли на берег в Пуэрто-Рико. Тогда тело можно было бы отправить в США. Путешествие продолжилось.

Отмечается, что шесть дней тело пожилого мужчины было на борту. Когда они прибыли во Флориду сотрудник похоронного агентства сообщил, что покойного хранили в пластиковом мешке на деревянных паллетах в холодильнике для напитков. Так как температура была недостаточно низкой, тело начало разлагаться.

Семья скончавшегося пассажира намерена получить от компании компенсацию в размере миллиона долларов. Они подали иск, в котором указано, что из-за действий сотрудников корабля родственники не смогли провести церемонию прощания с открытым гробом, так как тело находилось в ненадлежащем состоянии – оно вздулось и позеленело.

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