Мужчина опоил мастера маникюра после трех свиданий и похитил у нее почти 700 тысяч рублей

Уроженка Узбекистана, которая проживает в Санкт-Петербурге и работает мастером по маникюру, стала жертвой вора. Женщина ни о чем не подозревала, ведь прежде уже три раза гуляла с мужчиной и ничего не предвещало беды, передает Фонтанка.

Иностранка обратилась в правоохранительные органы за помощью 8 сентября. По словам женщины, накануне, 7 сентября, она встретилась со своим земляком. Прежде тоже были встречи. В общей сложности уроженка Узбекистана виделась со знакомым минимум три раза за два месяца общения.

В роковой день было назначено очередное свидание. Мужчина пришел в гости к мастеру по маникюру в квартиру на Плесецкой улице. Пара сидела на кухне, в какой-то момент хозяйке захотелось пить. Она попросила гостя налить воды, а после, выпив ее, резко почувствовала сонливость. Проснувшись в одиночестве, женщина не досчиталась ценных вещей и денег. В общей сложности сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей. Теперь мужчину разыскивают стражи порядка.

Ранее столичные правоохранители задержали иностранного гражданина, который ограбил квартиру актрисы Юлии Рутберг. Мигрант вынес оттуда более 2 миллионов рублей.