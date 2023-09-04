37-летний гражданин Узбекистана: полицейские задержали мужчину, ограбившего квартиру Юлии Рутберг

Сотрудники правоохранительных органов завершили поиски мужчины, который подозревается в ограблении квартиры известной российской актрисы Юлии Рутберг. Им оказался гражданин Узбекистана, передает Life.ru.

Об ограблении квартиры звезды стало известно накануне, 3 сентября. Само преступление было совершено еще 2 сентября, когда актриса была на гастролях в Иркутске. Мама Рутберг тоже отсутствовала в квартире, так как находилась на даче. Жилище артистки располагается на 11 этаже — последнем. По предварительным данным, злоумышленник выломал личину нижнего замка, после чего проник внутрь. Из квартиры вор вынес 1,9 миллиона рублей и 7 тысяч евро.

Когда Рутберг узнала об исчезновении денег, она обратилась в полицию. Стражи порядка осмотрели место преступления, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на доме и в подъезде. В рамках оперативных мероприятий им удалось поймать предполагаемого вора. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана.

В настоящий момент следователи продолжают допрашивать мужчину. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В скором времени должно будет состояться судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения в отношении подозреваемого по уголовному производству.

Ранее в полицию обратилась вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко. По словам женщины, неизвестные ограбили ее дом. Воры вынесли из жилища посуду, стулья и проектор. По факту случившегося была организована доследственная проверка.